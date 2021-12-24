Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области

Пожар произошел в частном дома в поселке Вожега Вологодской области, в результате чего погибли два ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Погибшие девочки были 2018 и 2020 годов рождения.

Причина пожара устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Вологодская ОбластьПожар
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