Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области

Пожар произошел в частном дома в поселке Вожега Вологодской области, в результате чего погибли два ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Погибшие девочки были 2018 и 2020 годов рождения.



Причина пожара устанавливается.

