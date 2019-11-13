В «Артеке» умер уже второй ребёнок за последнее время

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 15-летней школьницы в детском лагере «Артек» в Крыму. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета. Как уточняет RT, несчастье случилось с девочкой-подростком из столицы Дагестана.

Накануне юная жительница Махачкалы, отдыхавшая в лагере, легла спать и не проснулась - утром её нашли без признаков жизни. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.