В «Артеке» умер уже второй ребёнок за последнее время
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 15-летней школьницы в детском лагере «Артек» в Крыму. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета. Как уточняет RT, несчастье случилось с девочкой-подростком из столицы Дагестана.
Накануне юная жительница Махачкалы, отдыхавшая в лагере, легла спать и не проснулась - утром её нашли без признаков жизни. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Как отмечает РИА ФАН, следователи собираются допросить воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы сложить картину событий, предшествовавших гибели ребенка.
Группу следователей и криминалистов возглавляет руководитель крымского подразделения СК.
В прошлом месяце в международном детском центре умер отдыхавший 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга.
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