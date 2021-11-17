Следователи проверяют данные о смерти россиянина после поездки в Египет
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в частном доме в одном из коттеджных посёелков Домодедовского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
В сообщении говорится, что в домовладении, в бессознательном состоянии, находились его супруга и двое детей пяти лет, которых доставили в больницу.
«Один из несовершеннолетних, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где проявились первые признаки недомогания в виде рвоты - сначала у ребёнка, а затем и у остальных членов семьи», - отметили в ведомстве.
С места происшествия были изъяты продукты питания, назначен ряд экспертиз.
Ранее в Ленинградской области был госпитализирован двухлетний ребёнок, который по неосторожности выпил стоявшую на столе уксусную эссенцию, сообщают «Невские новости».
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