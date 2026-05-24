Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
24 мая 202612:59
Екатерина Галайда-Перера
Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
В Telegram-канале комитета указано, что была организована процессуальная проверка по факту смерти политика.
О смерти Ахохова стало известно 24 мая. Ему было 54 года. Ахохов занимал пост мэра Нальчика с июня 2018-го.
