Московский Губернский театр отменил показы спектакля по роману Акунина
Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) (внесен в реестр террористов и экстремистов), говорится на сайте театра.
Отмечается, что представления были запланированы на зиму и весну.
Ранее в отношении писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности. Сегодня также стало известно, что Росфинмониторинг внёс писателя в реестр террористов и экстремистов. Акунин проживает в Великобритании.
До этого Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru