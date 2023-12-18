Московский Губернский театр отменил показы спектакля по роману Акунина

Отмечается, что представления были запланированы на зиму и весну.

Ранее в отношении писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности. Сегодня также стало известно, что Росфинмониторинг внёс писателя в реестр террористов и экстремистов. Акунин проживает в Великобритании.

До этого Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

