Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле

В качестве основных версий инцидента с самолётом, совершившим жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, рассматриваются ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета России на транспорте.

Там подчеркнули, что точная причина ЧП будет известна после проведения ряда экспертиз, а также изучения большого объёма документов, RT.

«Свободная пресса» напоминает, что после жесткой посадки самолёта Boeing в Барнауле Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Инцидент произошёл накануне. После возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле за помощью медиков обратились 56 человек.