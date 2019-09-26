Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле

26 сентября 201915:02

В качестве основных версий инцидента с самолётом, совершившим жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, рассматриваются ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета России на транспорте.

Там подчеркнули, что точная причина ЧП будет известна после проведения ряда экспертиз, а также изучения большого объёма документов, RT.

«Свободная пресса» напоминает, что после жесткой посадки самолёта Boeing в Барнауле Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Инцидент произошёл накануне. После возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле за помощью медиков обратились 56 человек.

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По официальным данным, при посадке в Барнауле у него загорелась одна из стоек шасси, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Однако одна пассажирка рассказала в соцсетях, что самолет сел со второй попытки: сначала лайнер жестко соприкоснулся с землей, после чего сразу же набрал высоту и ушел на второй круг.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал, как самолет в такой ситуации мог уйти на второй круг, и отметил хорошее состояние барнаульского аэропорта.

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ФОТО: Flickr
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