Следком возбудил уголовное дело в связи с убийствами в колонии под Хабаровском

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью заключенных и бунтом в колонии строго режима ИК-14 под Амурском в Хабаровском крае.

Уголовное дело расследуют по двум статьям: «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Следователи проведут проверку действий сотрудниками колонии, которые были обязаны принять меры по предотвращению конфликта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными», — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.