Следком возбудил уголовное дело в связи с убийствами в колонии под Хабаровском

Правоохранители выясняют причины бунта в колонии строгого режима под Хабароском, завершившегося дракой и двойным убийством.

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью заключенных и бунтом в колонии строго режима ИК-14 под Амурском в Хабаровском крае.

Уголовное дело расследуют по двум статьям: «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Следователи проведут проверку действий сотрудниками колонии, которые были обязаны принять меры по предотвращению конфликта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными», — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.

Во время бунта в хабаровской колонии убиты двое заключенных

Она также уточнила, что в результате конфликта пострадали четыре человека, один из них госпитализирован, передает РИА Новости.

Прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом.

В колонию направили спецназ УФСИН.

Ранее сообщалось, что двое заключенных убиты, пятеро тяжело ранены в результате поднявшегося бунта. Его причиной стал бытовой конфликт между заключенными, которые сотрудничают с администрацией исправительного заведения, и заключенными, живущими по воровским законам, поясняет Lenta.ru.

В ходе конфликта были убиты «заключённый, приближённый к главному смотрящему» и вор-карманник. Имя последнего, по данным журналистов, Артем Ефин. Бывший фитнес-инструктор был осуждён за вымогательство, разбой и угрозу убийством. Мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений.

В настоящее время колония работает в штатном режиме.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоХабаровский КрайКолонияСК РФ
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