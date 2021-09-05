Следком возбудил уголовное дело в связи с убийствами в колонии под Хабаровском
Правоохранители выясняют причины бунта в колонии строгого режима под Хабароском, завершившегося дракой и двойным убийством.
Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью заключенных и бунтом в колонии строго режима ИК-14 под Амурском в Хабаровском крае.
Уголовное дело расследуют по двум статьям: «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».
Следователи проведут проверку действий сотрудниками колонии, которые были обязаны принять меры по предотвращению конфликта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными», — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.
Она также уточнила, что в результате конфликта пострадали четыре человека, один из них госпитализирован, передает РИА Новости.
Прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом.
В колонию направили спецназ УФСИН.
Ранее сообщалось, что двое заключенных убиты, пятеро тяжело ранены в результате поднявшегося бунта. Его причиной стал бытовой конфликт между заключенными, которые сотрудничают с администрацией исправительного заведения, и заключенными, живущими по воровским законам, поясняет Lenta.ru.
В ходе конфликта были убиты «заключённый, приближённый к главному смотрящему» и вор-карманник. Имя последнего, по данным журналистов, Артем Ефин. Бывший фитнес-инструктор был осуждён за вымогательство, разбой и угрозу убийством. Мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений.
В настоящее время колония работает в штатном режиме.
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