Следком возбудил дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии
Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах возбуждено в Чувашии по факту происшествия на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, во время ремонтных работ на участке близ деревни Ямбахтино в Вурнарском районе «произошли утечка и возгорание газа».
«Погибли три человека, ещё один пострадал и госпитализирован», - добавили в ведомстве.
Ранее два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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