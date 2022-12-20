Следком возбудил дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии

Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах возбуждено в Чувашии по факту происшествия на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Глава Чувашии рассказал подробности взрыва на газопроводе

По версии следствия, во время ремонтных работ на участке близ деревни Ямбахтино в Вурнарском районе «произошли утечка и возгорание газа».

«Погибли три человека, ещё один пострадал и госпитализирован», - добавили в ведомстве.

Ранее два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеУголовное ДелоГазопроводЧувашияСледственный Комитет Рф
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