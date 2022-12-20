Следком возбудил дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии

При взрыве на магистральном газопроводе в Чувашии погибли трое

В ЦАР задержали семь человек по делу о теракте против главы Русского дома

Минобороны РФ заявило о трёх сбитых самолетах ВВС Украины и двух Ми-8

В горах Турции спасены четверо туристов РФ

Сборная РФ в случае допуска выступит на ОИ-2024 в сокращенном составе