Глава Чувашии рассказал подробности взрыва на газопроводе
Глава Чувашии Олег Николаев в своём Telegram-канале заявил, что взрыв на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошёл во время проведения строительно-монтажных работ.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, выполняются все первоочередные мероприятия.
«В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме», — написал Николаев.
Ранее глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова заявила, что при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии погибли три человека, один был ранен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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