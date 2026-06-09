Вертолет ВС США потерпел крушение близ Ормузского пролива

Американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива. Об этом пишет New York Times.

Воздушное судно потерпело крушение в понедельник. На борту находились два члена экипажа, они были спасены.

Был ли вертолет сбит или разбился из-за технической неисправности, пока неясно.

Ранее в российской Архангельской области вертодет вынужденно сел в связи с неисправностью двигателя, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетСША

Горячие новости

Все новости

партнеры