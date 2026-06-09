Вертолет ВС США потерпел крушение близ Ормузского пролива
9 июня 202607:53
Юлия Савченко
Американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива. Об этом пишет New York Times.
Воздушное судно потерпело крушение в понедельник. На борту находились два члена экипажа, они были спасены.
Был ли вертолет сбит или разбился из-за технической неисправности, пока неясно.
Ранее в российской Архангельской области вертодет вынужденно сел в связи с неисправностью двигателя, напоминает 360.ru.
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