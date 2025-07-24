Пятеро сотрудников РЖД погибли в авиакатастрофе в Амурской области
Пятеро сотрудников РЖД погибли в результате крушения Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что в числе погибших замначальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен (38 лет), главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО «РЖДстрой» Дмитрий Лапшов (43 года) и супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» Алексей и Галина Найдёновы (64 года и 65 лет).
Также погибли ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции Сергей Шиян (32 года) и его семья, которые летели в отпуск.
«Искренне соболезнуем родным и близким... РЖД окажет семьям погибших материальную помощь», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ заявили, что выживших при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области, предварительно, нет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru