Следивший за пожарами Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 аварийно приземлился в Еравнинском районе Бурятии, на границе с Забайкальским краем. Воздушное судно выолняло задание по наблюдению за лесными пожарами, проинформировало республиканское агентство лесного хозяйства в соцсетях.

Всего на борту находились шесть человек: трое сотрудников лесничества, два пилота, а также летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов. При аварийной посадке никто не пострадал.