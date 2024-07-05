Следивший за пожарами Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 аварийно приземлился в Еравнинском районе Бурятии, на границе с Забайкальским краем. Воздушное судно выолняло задание по наблюдению за лесными пожарами, проинформировало республиканское агентство лесного хозяйства в соцсетях.

Всего на борту находились шесть человек: трое сотрудников лесничества, два пилота, а также летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов. При аварийной посадке никто не пострадал.

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По данным агентства, к технической неисправности привела жарка погода. Произошёл выброс масла из двигателя. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования авиапроисшествия.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», оно случилось в 70 км от села Сосново-Озерское. Ан-2 направлялся в сторону поселка Могзон Забайкальского края.

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Фото: aviales.ru
ТЕГИ:БурятияСамолетыАн-2

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