Следивший за пожарами Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 аварийно приземлился в Еравнинском районе Бурятии, на границе с Забайкальским краем. Воздушное судно выолняло задание по наблюдению за лесными пожарами, проинформировало республиканское агентство лесного хозяйства в соцсетях.
Всего на борту находились шесть человек: трое сотрудников лесничества, два пилота, а также летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов. При аварийной посадке никто не пострадал.
По данным агентства, к технической неисправности привела жарка погода. Произошёл выброс масла из двигателя. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования авиапроисшествия.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», оно случилось в 70 км от села Сосново-Озерское. Ан-2 направлялся в сторону поселка Могзон Забайкальского края.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов на АЗС
- «Киномакс» отменил показы фильма-шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Гудкова
- SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом
- После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили дело о теракте
- Боррель: ЕС исключает возможность официальных контактов с Путиным
- Следивший за пожарами Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
- Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
- Плющенко: Максимальный личный гонорар за участие в шоу составлял $150 тысяч
- Авиация ВС РФ уничтожает цели над акваторией Севастополя
- «От 200 тысяч и более»: Россиянам назвали минимальную зарплату для взятия ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru