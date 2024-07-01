В Туве введен режим ЧС из-за угрозы пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

По его словам, в тайге возникли новые возгорания из-за жары, сильных ветров и сухих гроз.

«Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1 700 гектаров. Большая часть — в труднодоступной горной местности», — написал глава Тувы в Telegram-канале.

Как отметил Ховалыг, к борьбе с огнем привлекли уже более 220 специалистов, вскоре к ним присоединятся еще 30 авиадесантников и пожарные из ряда сибирских регионов. По словам главы Тувы, июль будет «самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки».

«Мы должны бороться за каждый гектар леса», — добавил Ховалыг.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за почвенной засухи, напоминает RT.

