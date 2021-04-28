Слабое землетрясение зафиксировано в районе черноморских курортов
Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в акватории Черного моря в районе Анапы и Новороссийска. Об этом сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.
На сайте службы сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Черном море на глубине 10 км – в 41 км от Новороссийска и в 37 км от Анапы.
В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что на поверхности толчков не было, а все системы жизнеобеспечения граждан работают в штатном режиме.
Ранее сильное землетрясение было зафиксировано на северо-востоке Индии.
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