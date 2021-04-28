Слабое землетрясение зафиксировано в районе черноморских курортов

Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в акватории Черного моря в районе Анапы и Новороссийска. Об этом сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.

На сайте службы сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Черном море на глубине 10 км – в 41 км от Новороссийска и в 37 км от Анапы.