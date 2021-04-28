Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Индии

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксирован в 54 км западнее индийского города Тезпур, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга

Эпицентр подземного толчка находился в 20 км от границы с Бутаном. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «разрушительное». При этом о жертвах или пострадавших пока не сообщается.

На днях землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в районе Королевства Тонга в Тихом океане.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндия
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