Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Индии
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксирован в 54 км западнее индийского города Тезпур, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка находился в 20 км от границы с Бутаном. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «разрушительное». При этом о жертвах или пострадавших пока не сообщается.
На днях землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в районе Королевства Тонга в Тихом океане.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- В ОП предложили снижать тюремный срок за получение образования
- Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Индии
- Лавров: Войны в Донбассе нужно избежать
- Стало известно, как избежать третьей волны коронавируса
- Россиян предупредили о росте цен на гречку
- Лавров: Россия в скором времени представит список недружественных стран
- Мясников рассказал о норме выпитой воды в день
- Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против коронавируса
- На Украине потребовали лишать гражданства украинцев, ставших россиянами
- В ЕС назвали главный инструмент спасения европейского туризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru