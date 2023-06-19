СМИ: Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника»

Инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тысяч раз В Даниловском районе после реконструкции открылась поликлиника Московские врачи используют 12 отечественных медсервисов с технологиями ИИ, которые одобрил Росздравнадзор Колледж московского транспорта и метрополитен открывают четыре новых направления обучения