СМИ: Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника»
19 июня 202317:38
Подводный спускаемый аппарат для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник» пропал в Атлантическом океане, сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.
В сообщении говорится, что связь с подводным аппаратом потеряна, сколько людей находится на борту неизвестно.
«Начата поисково-спасательная операция», - добавили в BBC.
Ранее в музее «Титаника» в США на посетителей упала часть стены, имитирующая айсберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru