СМИ: Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника»

Подводный спускаемый аппарат для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник» пропал в Атлантическом океане, сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.

C «Титаника» планируют достать передававший сигналы SOS телеграф

В сообщении говорится, что связь с подводным аппаратом потеряна, сколько людей находится на борту неизвестно.

«Начата поисково-спасательная операция», - добавили в BBC.

Ранее в музее «Титаника» в США на посетителей упала часть стены, имитирующая айсберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БостонСШАПодводная Лодка

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