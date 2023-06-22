Sky News: Две части пропавшего батискафа нашли в Атлантике

По словам специалиста по глубоководным исследованиям Дэвида Мирнса, найденные обломки свидетельствуют о произошедшем на борту судна взрыве.

«Утешает только то, что это случилось бы внезапно - буквально за миллисекунды - и люди бы не поняли, что произошло», - сказал он в беседе со Sky News.

Связь с батискафом «Титан» было потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года, напоминает «Радиоточка НСН».

