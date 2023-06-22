Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» мог закончиться

Запасы кислорода, согласно расчётам, могли закончиться на батискафе, который пропал в районе гибели лайнера «Титаник». Согласно оценке береговой охраны США, весь кислород должен был выйти в 14:08 по московскому времени.

Компания OceanGate Expeditions потеряла связь со своим аппаратом «Титан» 19 июня по московскому времени (18 июня в 21:13 по местному времени). Батискаф должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года.

На борту батискафа находятся пять человек: Хэмиш Хардинг -британский миллиардер и космический турист; Стоктон Раш – глава и основатель OceanGate Expeditions; Поль-Анри Наржоле - французский акванавт; Шахзада Давуд - бизнесмен из Пакистана, а также его сын Сулейман.

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Эксперты не исключают, что при определенных действиях пассажиры батискафа всё-таки имеют возможность растянуть запасы воздуха на более длительный срок. Поиски аппарата охватывают почти 26 тысяч квадратных километров. Появились сообщения, что спасатели слышали в этом районе похожие на стук звуки, которые раздавались каждые полчаса.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», владелец OceanGate Стоктон Раш оказался родственником пассажиров, погибших на «Титанике».

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Фото: telegram.org
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