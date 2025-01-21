СКР завершил следствие по делу экс-чиновника Минобороны России

Следственный комитет России завершил расследование дела экс-главы вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Бывшего чиновника обвинили в том, что он получил взятку от директора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Следствие полагает, что более 20 контрактов о поставке вещевого имущества для российской армии на 500 млн рублей было заключено сторонами в 2017 году. В обмен на покровительство при получении продукции Свистунов передал взятку Демчику в размере четырех миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Демчика на сумму 100 млн рублей, а также активы Свистунова более чем на 35 млн рублей.

Ранее фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал больше 2 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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