СКР завершил следствие по делу экс-чиновника Минобороны России

Следствие полагает, что более 20 контрактов о поставке вещевого имущества для российской армии на 500 млн рублей было заключено сторонами в 2017 году. В обмен на покровительство при получении продукции Свистунов передал взятку Демчику в размере четырех миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Демчика на сумму 100 млн рублей, а также активы Свистунова более чем на 35 млн рублей.

Ранее фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал больше 2 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

