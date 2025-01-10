СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в Гатчине
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Уточняется, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших причинение крупного ущерба».
Напомним, инцидент произошел 10 огня. Пожар вспыхнул во время выполнения связанных с обработкой ацетона работ. Предприятию был нанесен крупный ущерб.
Огонь полыхает на площади 1900 «квадратов». Предположительно, причиной пожара стал разлив химического вещества, огонь тушат при помощи пожарного поезда.
На месте трудится следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники МЧС и полиции. На предприятии ведется осмотр места возгорания, идет изъятие документов, назначены судебные экспертизы, определяется круг причастных к случившемуся лиц.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на промышленном предприятии в городе Энгельс, пострадавшем от атаки дронов ВСУ, не прекращается третий день. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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