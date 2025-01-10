Губернатор: Пожар в Энгельсе продолжается третий день

Поскольку направление ветра изменилось, отметил глава области, дым от пожара уже не уходит в сторону жилых домов.

Бусаргин добавил, что обсудил выгорание топлива с представителями экстренных служб. По их мнению, пожар будет бушевать еще два дня.

Ранее двое пожарных погибли при тушении пожара в Энгельсе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

