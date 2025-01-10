Губернатор: Пожар в Энгельсе продолжается третий день

Пожар на промышленном предприятии в городе Энгельс (Саратовская область), пострадавшем от атаки дронов ВСУ, не прекращается третий день, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

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Поскольку направление ветра изменилось, отметил глава области, дым от пожара уже не уходит в сторону жилых домов.

Бусаргин добавил, что обсудил выгорание топлива с представителями экстренных служб. По их мнению, пожар будет бушевать еще два дня.

Ранее двое пожарных погибли при тушении пожара в Энгельсе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествияСаратовская ОбластьПожары

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