ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили хищение 41 млн рублей в ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Челябинской области. Об этом региональное управление ведомства сообщило агентству ТАСС.
В результате проведения обысков на местах проживания и работы троих задержанных граждан было изъято 10 млн рублей. Следственным комитетом России в отношении указанных лиц были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщила пресс-служба СКР порталу Lenta.ru.
Следствие считает, что главы компаний, занимающихся подключением соцобъектов к интернету, действуя в составе организованной группы, предоставляли ложные данные о проведенных работах и их стоимости. В результате противоправных действий были присвоены деньги, которые Минцифры выделило на реализацию национального проекта «Цифровая экономика».
Всем троим фигурантам вынесена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что производитель подводных беспилотников «Тетис Про» обманул Министерство обороны России на 20 млн рублей во время выполнения гособоронзаказа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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