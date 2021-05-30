СКР переквалифицировал дело против застрелившего нарушителя сотрудника ДПС

Теперь дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пп. «а, б» ч.3 ст.286 УК РФ) изменено в соответствии со статьей о причинении смерти по неосторожности (ч 1 ст.109 УК РФ).

Ранее 30 мая источник агентства ТАСС рассказал о смерти пострадавшего, однако информацию опровергли в новосибирском управлении Следственного комитета России.

28 апреля в Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

