СКР переквалифицировал дело против застрелившего нарушителя сотрудника ДПС
После смерти 19-летнего мужчины из-за случайной пули инспектора ДПС следователи в отношении него изменили квалификацию уголовного дела, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Теперь дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пп. «а, б» ч.3 ст.286 УК РФ) изменено в соответствии со статьей о причинении смерти по неосторожности (ч 1 ст.109 УК РФ).
Ранее 30 мая источник агентства ТАСС рассказал о смерти пострадавшего, однако информацию опровергли в новосибирском управлении Следственного комитета России.
28 апреля в Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
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