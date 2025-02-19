СКР: Аферисты споили жителя Томска, чтобы завладеть его квартирой
Злоумышленники споили 54-летнего жителя Томска, чтобы заполучить его долю в квартире рыночной стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, мужчину увезли за 60 километров от Томска, где предложили поработать на участке сторожем. Аферисты спаивали жертву в течение нескольких дней, после чего заставили его в неадекватном состоянии продать свою долю в квартире за 1,7 млн рублей. Мужчина подписал расписку и договор купли-продажи, но денег не получил.
Преступники позже были задержаны и помещены под стражу, против них возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела были переданы в суд.
Ранее из-за действий мошенников без сбережений, квартиры и автомобиля осталась 65-летняя жительница Сестрорецка (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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