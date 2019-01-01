Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина в Лондоне
15 июня на востоке Лондона в районе Тауэр-Хэмлетс был убит россиянин. По данным Скотленд-Ярда, им оказался 34-летний Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений.
По этому делу были задержаны двое мужчин — 28 и 33 лет. В настоящее время они находятся под стражей.
В полиции установили, что нападение было совершено днем, поэтому, вероятнее всего, должны быть свидетели, но британские службы продолжают выяснять обстоятельства этого преступления.
ТАСС сообщил, что посольство РФ в Великобритании связалось с родственниками убитого и проводит проверку наличия у него российского гражданства.
Ранее сотрудники российского посольства неоднократно предупреждали проживающих в Великобритании россиян о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне и рекомендовали быть бдительными.
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