Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина в Лондоне

15 июня на востоке Лондона в районе Тауэр-Хэмлетс был убит россиянин. По данным Скотленд-Ярда, им оказался 34-летний Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений.

По этому делу были задержаны двое мужчин — 28 и 33 лет. В настоящее время они находятся под стражей.

В полиции установили, что нападение было совершено днем, поэтому, вероятнее всего, должны быть свидетели, но британские службы продолжают выяснять обстоятельства этого преступления.

ТАСС сообщил, что посольство РФ в Великобритании связалось с родственниками убитого и проводит проверку наличия у него российского гражданства.

Ранее сотрудники российского посольства неоднократно предупреждали проживающих в Великобритании россиян о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне и рекомендовали быть бдительными.

