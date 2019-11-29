В Лондоне застрелен нападавший на прохожих с ножом мужчина
29 ноября 201918:03
Неизвестный напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту в столице Великобритании, сообщает «Медуза».
Нападавший был застрелен правоохранителями на месте. Личность преступника пока не раскрывается, его мотивы не известны.
По данным Скотленд-Ярда, в результате нападения могли пострадать до пяти человек. Точных данных пока не поступало.
Добавим, Лондонский мост оцеплен полицией, движение временно перекрыто.
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