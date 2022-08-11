«Скопинский маньяк» признался в сокрытии убийства
Уголовное дело об укрывательстве преступления возбудили в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя, подозреваемый был задержан и признался в убийстве. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова. Для того, чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со «скопинским маньяком» перенесли тело во двор заброшенного дома.
«Подозреваемый в совершении данного преступления [укрывательства преступлений] мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе управления СК по Рязанской области.
В настоящее время решается вопрос об избрании Мохову меры пресечения, отмечает РЕН ТВ.
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