«Скопинский маньяк» признался в сокрытии убийства

Ранее стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя, подозреваемый был задержан и признался в убийстве. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова. Для того, чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со «скопинским маньяком» перенесли тело во двор заброшенного дома.

«Подозреваемый в совершении данного преступления [укрывательства преступлений] мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе управления СК по Рязанской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании Мохову меры пресечения, отмечает РЕН ТВ.

