СМИ: «Скопинский маньяк» Мохов заявил, что поддерживает КПРФ
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова «сильным и жёстким лидером», сообщает Telegram-канал агентства Ura.ru.
На опубликованном видео мужчина позирует на камеру в кепке и футболке с символикой компартии, а также заявляет, что поддерживает КПРФ.
«Я старый коммунист, поддерживаю Зюганова», - подчеркнул «Скопинский маньяк».
Ранее Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщает RT.
Осенью 2000 года Мохов похитил двух девушек и три года и семь месяцев держал их в подземном бункере и периодически насиловал. На свободу «Скопинский маньяк» вышел в марте 2021 года.
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