СМИ: «Скопинский маньяк» Мохов заявил, что поддерживает КПРФ

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова «сильным и жёстким лидером», сообщает Telegram-канал агентства Ura.ru.

На опубликованном видео мужчина позирует на камеру в кепке и футболке с символикой компартии, а также заявляет, что поддерживает КПРФ.

«Я старый коммунист, поддерживаю Зюганова», - подчеркнул «Скопинский маньяк».

Ранее Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщает RT.

Осенью 2000 года Мохов похитил двух девушек и три года и семь месяцев держал их в подземном бункере и периодически насиловал. На свободу «Скопинский маньяк» вышел в марте 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВыборыПолитикаКПРФ
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