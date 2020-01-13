Скончался подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке

13 января 202011:36

В Новосибирске утром 13 января, не приходя в сознание, умер 16-летний подросток, который около недели назад захлебнулся в аквапарке.

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Инцидент произошел 8 января. Рука школьника застряла между прутьями лавочки, в результате подросток провел под водой четыре минуты.

Пострадавший пережил клиническую смерть, однако врачи смогли запустить ему сердце и восстановить дыхание. Все это время подросток находился в реанимации.

Как сообщили порталу НГС в Минздраве Новосибирской области, в ночь с воскресенья на понедельник подросток умер.

Известно, что погибший приехал в Новосибирск вместе с семьей из Кемерова. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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