Скончался подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке
В Новосибирске утром 13 января, не приходя в сознание, умер 16-летний подросток, который около недели назад захлебнулся в аквапарке.
Инцидент произошел 8 января. Рука школьника застряла между прутьями лавочки, в результате подросток провел под водой четыре минуты.
Пострадавший пережил клиническую смерть, однако врачи смогли запустить ему сердце и восстановить дыхание. Все это время подросток находился в реанимации.
Как сообщили порталу НГС в Минздраве Новосибирской области, в ночь с воскресенья на понедельник подросток умер.
Известно, что погибший приехал в Новосибирск вместе с семьей из Кемерова. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело, отмечает РИА ФАН.
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