Скончался подросток, захлебнувшийся в новосибирском аквапарке

Инцидент произошел 8 января. Рука школьника застряла между прутьями лавочки, в результате подросток провел под водой четыре минуты.

Пострадавший пережил клиническую смерть, однако врачи смогли запустить ему сердце и восстановить дыхание. Все это время подросток находился в реанимации.

Как сообщили порталу НГС в Минздраве Новосибирской области, в ночь с воскресенья на понедельник подросток умер.

Известно, что погибший приехал в Новосибирск вместе с семьей из Кемерова. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело, отмечает РИА ФАН.

