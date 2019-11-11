В башкирском детсаду утонула воспитательница

В Уфе следственные органы выясняют обстоятельства гибели в одном из городских детских садов воспитательницы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, предварительно установлено, что женщина утонула в бассейне детского сада. Находились ли рядом дети в момент ЧП – не уточняется.

В свою очередь в Следственном комитете по республике заявили, что по факту инцидента проводится проверка.

