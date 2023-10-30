Скончался один из полицейских, пострадавший при беспорядках в аэропорту Махачкалы
Скончался один из полицейских, который пострадал во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявила заместитель гендиректора по правовой работе авиагавани Мадина Пирмагомедова.
Минздрав республики опровергает информацию о погибшем полицейском, пишет РИА Новости.
Накануне в международном аэропорту столицы Дагестана произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля: люди ломали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива, а кто-то даже залез на крыло воздушного судна. В связи с этим аэропорт пришлось временно закрыть.
Полиция установила более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в территориальные отделы полиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru