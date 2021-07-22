Министр цифрового развития Приамурья оказался в больнице после отдыха
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу после конфликта на турбазе в регионе, сообщил «Интерфакс».
По словам собеседника агентства, министр получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад, когда Курдюков отдыхал в компании на турбазе.
Информацию подтвердил источник ТАСС в силовых структурах. Он рассказал, что министр отдыхал возле Благовещенска. В министерстве также отметили, что Курдюков находится на больничном.
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