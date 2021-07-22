Министр цифрового развития Приамурья оказался в больнице после отдыха

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу после конфликта на турбазе в регионе, сообщил «Интерфакс».

В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями

По словам собеседника агентства, министр получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад, когда Курдюков отдыхал в компании на турбазе.

Информацию подтвердил источник ТАСС в силовых структурах. Он рассказал, что министр отдыхал возле Благовещенска. В министерстве также отметили, что Курдюков находится на больничном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БольницаМинистрыАмурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры