Министр цифрового развития Приамурья оказался в больнице после отдыха

По словам собеседника агентства, министр получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад, когда Курдюков отдыхал в компании на турбазе.

Информацию подтвердил источник ТАСС в силовых структурах. Он рассказал, что министр отдыхал возле Благовещенска. В министерстве также отметили, что Курдюков находится на больничном.

