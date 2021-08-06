Скончался академик Юрий Трутнев

Ученый, создатель основ современного ядерного оружия академик Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».



Причина смерти не уточняется. В «Росатоме» отметили, что уход Трутнева является большой потерей для российской атомной отрасли.

Ранее в июне сообщалось, что «Росатом», МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук (РАН) намерены начать совместные исследование и разработку в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта.





