Скончался академик Юрий Трутнев
Ученый, создатель основ современного ядерного оружия академик Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».
Причина смерти не уточняется. В «Росатоме» отметили, что уход Трутнева является большой потерей для российской атомной отрасли.
Ранее в июне сообщалось, что «Росатом», МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук (РАН) намерены начать совместные исследование и разработку в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта.
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