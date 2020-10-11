Скончалась пострадавшая при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью

Женщина, пострадавшая при пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области, умерла в стационаре больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

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Женщина 52 лет, находившаяся в коме, скончалась, дополняет Газета.ru.

Напомним, 7 октября в районе поселка Желтухино Рязанской области возник пожар, который перекинулся на территорию бывшего армейского арсенала. Начали взрываться боеприпасы. Более 2300 местных жителей были эвакуированы спасателями. Около 20 человек, согласно последним данным, пострадали.

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ФОТО: pixabay.com
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