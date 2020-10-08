Путину доложат о ситуации в Рязанской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев доложит Владимиру Путину о ситуации в Рязанской области, где произошел пожар на складе боеприпасов. Доклад он представит в этот четверг, 8 октября, пишет ТАСС.

Накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта, отмечает RT.