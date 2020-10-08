Путину доложат о ситуации в Рязанской области
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложит Владимиру Путину о ситуации в Рязанской области, где произошел пожар на складе боеприпасов. Доклад он представит в этот четверг, 8 октября, пишет ТАСС.
Накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта, отмечает RT.
В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в четверг, 8 октября, стало известно, что группировку сил и средств МЧС России, которая занимается ликвидацией пожара на складе боеприпасов, увеличат вдвое. На месте ЧП будут работать почти 400 человек и более 80 единиц техники, пишет ТАСС.
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