Скончалась американская актриса Ширли Найт

По данным издания, Найт умерла в среду от естественных причин в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в Сан-Маркосе, штат Техас.

Найт известна зрителю по фильмам "Если бы эти стены могли говорить" (1996), "Люди дождя" (1969) и "Лучше не бывает" (1997) и других. За роли в фильмах «Тьма наверху лестницы» (1960) и «Сладкоголосая птица юности» (1962) актриса была номинирована на премию Оскар.

Как говорится в сообщении журнала, панихида состоится в начале 2021 года в Лос-Анджелесе. Отмечается, что вместо цветов семья просит внести вклад в Мемориальный фонд Ширли Найт в Техасском государственном университете.



