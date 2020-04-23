Скончалась американская актриса Ширли Найт

Американская актриса Ширли Найт скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Коронавирус унес жизнь режиссера Ивана Щеголева

По данным издания, Найт умерла в среду от естественных причин в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в Сан-Маркосе, штат Техас.

Найт известна зрителю по фильмам "Если бы эти стены могли говорить" (1996), "Люди дождя" (1969) и "Лучше не бывает" (1997) и других. За роли в фильмах «Тьма наверху лестницы» (1960) и «Сладкоголосая птица юности» (1962) актриса была номинирована на премию Оскар.

Как говорится в сообщении журнала, панихида состоится в начале 2021 года в Лос-Анджелесе. Отмечается, что вместо цветов семья просит внести вклад в Мемориальный фонд Ширли Найт в Техасском государственном университете.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьАктриса
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры