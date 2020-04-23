Скончалась американская актриса Ширли Найт
Американская актриса Ширли Найт скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По данным издания, Найт умерла в среду от естественных причин в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в Сан-Маркосе, штат Техас.
Найт известна зрителю по фильмам "Если бы эти стены могли говорить" (1996), "Люди дождя" (1969) и "Лучше не бывает" (1997) и других. За роли в фильмах «Тьма наверху лестницы» (1960) и «Сладкоголосая птица юности» (1962) актриса была номинирована на премию Оскар.
Как говорится в сообщении журнала, панихида состоится в начале 2021 года в Лос-Анджелесе. Отмечается, что вместо цветов семья просит внести вклад в Мемориальный фонд Ширли Найт в Техасском государственном университете.
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