Хинштейн завершил курс реабилитации после ДТП

Глава Курской области Александр Хинштейн возвращается к полному рабочему дню после реабилитации в связи с ДТП. Об этом губернатор сообщил в своем канале в Max.

Как отметил Хинштейн, он соскучился по курской земле, ее жителям, по своей работе.

«С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим. Завершил курс реабилитации, несмотря на то, что полностью еще, конечно, нога не восстановилась, слишком серьезные травмы», - поделился губернатор.

По его словам, он продолжит заниматься какое-то время, но при этом будет работать в полноценном режиме.

Хинштейн в январе попал в ДТП в Курской области. Чиновник сообщал, что сломал три ребра, два отростка позвонка и бедренную кость, напоминает Ura.ru. После аварии Хинштейн проходил лечение в Курске, реабилитацию - специализированном центре в Москве.

