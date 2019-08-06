Склады с боеприпасами на складе в Ачинске разминируют московские саперы
В разминировании склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района будут задействованы 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил России из Москвы. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает «Свободная пресса».
Он рассказал, что сапёры первыми проникнут в арсенал, чтобы обеспечить безопасность в жилой зоне арсенала, а также в населённом пункте рядом с ним.
Рaнее Министерство обороны России нaзвaло предвaрительную причину пожaрa и взрывов нa военных склaдaх в Крaсноярском крaе. Сообщaется, что причиной чрезвычaйного происшествия стaлa ошибкa персонaлa военной бaзы. В ведомстве тaкже уточнили, что взрывы нa склaдaх прaктически прекрaтились. Нa дaнный момент известно об одной жертве и 12 пострaдaвших.
Накануне в военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения. Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.
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