Драка с поножовщиной произошла у склада Wildberries в Петербурге
Драка мигрантов произошла недалеко от склада интернет-магазина Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полиции уточнили, что инцидент произошёл на Московском шоссе. В ходе конфликта 33-летний работник склада получил ножевое ранение грудной клетки.
По словам потерпевшего, ножом его ударил знакомый, который затем скрылся на автомобиле. Стражи порядка оперативно задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод» в Москве, ещё 51 участник конфликта отправился под административный арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru