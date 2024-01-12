Драка с поножовщиной произошла у склада Wildberries в Петербурге

В полиции уточнили, что инцидент произошёл на Московском шоссе. В ходе конфликта 33-летний работник склада получил ножевое ранение грудной клетки.

По словам потерпевшего, ножом его ударил знакомый, который затем скрылся на автомобиле. Стражи порядка оперативно задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод» в Москве, ещё 51 участник конфликта отправился под административный арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

