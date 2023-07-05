Склад с покрышками загорелся в Петербурге
Ангар, заполненный автомобильными покрышками, загорелся в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.
В ведомстве уточнили, что пожар возник на складе ООО «Старт», расположенный во Фрунзенском районе.
«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров», - сообщает пресс-служба.
Дым от пожара виден во многих районах города. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, прокуратурой организована проверка.
Ранее в подмосковных Химках произошел пожар на складе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru