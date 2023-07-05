Склад с покрышками загорелся в Петербурге

Ангар, заполненный автомобильными покрышками, загорелся в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

В Ростовской области загорелся склад на площади 2000 кв. м

В ведомстве уточнили, что пожар возник на складе ООО «Старт», расположенный во Фрунзенском районе.

«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров», - сообщает пресс-служба.

Дым от пожара виден во многих районах города. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, прокуратурой организована проверка.

Ранее в подмосковных Химках произошел пожар на складе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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