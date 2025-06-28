Склад с мебельной фурнитурой загорелся в Астрахани

В Астрахани загорелся склад с мебельной фурнитурой, сообщили в МЧС России.

На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар

Пожар охватил 1250 квадратных метров. К тушению привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Перми на парковке у дома на улице Николая Островского сгорели два авто, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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