Склад с мебельной фурнитурой загорелся в Астрахани
28 июня 202517:19
В Астрахани загорелся склад с мебельной фурнитурой, сообщили в МЧС России.
Пожар охватил 1250 квадратных метров. К тушению привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru