Склад с фреоном загорелся в Москве
Огнеборцы тушат пожар в промзоне на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что на Промышленной улице горит второй этаж складского помещения. Площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.
«Внутри помещения - баллоны с фреоном. Частично обрушилась кровля», - указали в ведомстве.
В сообщении говорится, что на месте работают 75 специалистов и 31 единица техники.
Ранее промышленное предприятие загорелось на окраине Калуги после падения обломков трех сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru