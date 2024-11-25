Склад с фреоном загорелся в Москве

Огнеборцы тушат пожар в промзоне на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Уточняется, что на Промышленной улице горит второй этаж складского помещения. Площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.

«Внутри помещения - баллоны с фреоном. Частично обрушилась кровля», - указали в ведомстве.

В сообщении говорится, что на месте работают 75 специалистов и 31 единица техники.

Ранее промышленное предприятие загорелось на окраине Калуги после падения обломков трех сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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