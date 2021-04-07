Склад с бытовой химией загорелся в Люберцах

Второй (повышенный) ранг сложности присвоили пожару на складе в подмосковных Люберцах, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ЧП произошло по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8. Прибывшие на место пожарные установили, что горит склад, где находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, а также производится разлив шампуня, по всей площади наблюдается густой чёрный дым.

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали корпус главного здания МГУ. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ рассказали, что система сработала из-за оплавившегося кабеля в электрощитке, пожара не возникло.



