Корпус главного здания МГУ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова, проведена эвакуация. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: Ленинские Горы, 1, корпус Е — студенческое общежитие», — отметил собеседник агентства.
Здание исследовали пожарные. При этом внешних признаков возгорания не наблюдалось.
Как позже сообщили журналистам пресс-службе столичного главного управления МЧС РФ, сигнализация сработала из-за оплавившегося кабеля в электрощитке. Пожара не возникло.
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