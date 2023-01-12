Склад горит в центре Красноярска на площади в гектар. Видео
Серьёзный пожар возник в центре Красноярска вечером по местному времени в четверг, 12 января. В Центральном районе краевого центра загорелись помещения складов на площади не менее одной тысячи квадратных метров.
Как сообщает главного управления МЧС РФ по региону, сигнал о пожаре поступил после 18 часов по местному времени. В тушении принимают участие около 70 человек и 25 единиц техники.
К этому моменту объявлено о локализации возгорания. МЧС публикует видео места ЧП. Днём ранее пожар возник в столице РФ у метро «Рассказовка» в Новой Москве. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», огонь со стройплощадки перекинулся на парковку.
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