Скелет умершего 8 лет назад человека нашли в Подмосковье

В подмосковном Одинцове в канализационном колодце обнаружили скелетированные останки человека.



Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, предварительная экспертиза показала, что человек умер около восьми лет назад.



По факту обнаружения останков проводится проверка, устанавливается личность погибшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

