Скелет умершего 8 лет назад человека нашли в Подмосковье
14 апреля 202016:02
В подмосковном Одинцове в канализационном колодце обнаружили скелетированные останки человека.
Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, предварительная экспертиза показала, что человек умер около восьми лет назад.
По факту обнаружения останков проводится проверка, устанавливается личность погибшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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