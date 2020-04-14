Скелет умершего 8 лет назад человека нашли в Подмосковье

В подмосковном Одинцове в канализационном колодце обнаружили скелетированные останки человека.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, предварительная экспертиза показала, что человек умер около восьми лет назад.

По факту обнаружения останков проводится проверка, устанавливается личность погибшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолицияПодмосковьеСмерть