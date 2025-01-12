Скандал с противотанковыми минами в Польше привел к увольнению высокопоставленного генерала

Более 200 потерянных армией противотанковых мин нашли в Польше на складе IKEA. Разгоревшийся скандал привел к увольнению генерал-майора Артура Кенпчиньского, сообщило польское издание Onet со ссылкой на главу Минобороны республики Владислава Косиняк-Камыша.



Около 40 ящиков с минами TM-62M в течение 11 дней «путешествовали» по стране без регистрации. В итоге их вывезли на склад IKEA. В общей сложности мины содержали 2,2 тонны взрывчатки.

