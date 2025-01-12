Скандал с противотанковыми минами в Польше привел к увольнению высокопоставленного генерала
Более 200 потерянных армией противотанковых мин нашли в Польше на складе IKEA. Разгоревшийся скандал привел к увольнению генерал-майора Артура Кенпчиньского, сообщило польское издание Onet со ссылкой на главу Минобороны республики Владислава Косиняк-Камыша.
Около 40 ящиков с минами TM-62M в течение 11 дней «путешествовали» по стране без регистрации. В итоге их вывезли на склад IKEA. В общей сложности мины содержали 2,2 тонны взрывчатки.
Мины перевозили с военной базы под Щецином. Отвечавшие за разгрузку солдаты не заметили часть боеприпасов, ящики с маркировкой «мины» направили дальше. Генерал Кенпчиньский был в курсе происшествия, но сообщать об этом не стал и сам никаких мер не предпринял.
Прокуратура Польши начала расследование после того, как пропажа мин обнаружилась. Однако дело не продвинулось. За время разбирательства, которое тянется с лета 2024 года, один из военных, которого обвинили в ненадлежащем надзоре за имуществом, не выдержал давления и совершил суицид.
Летом 2024 года на польском оружейном заводе «Меско» произошел взрыв. Предприятие изготавливало оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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