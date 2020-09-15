СК завершил расследование дела совладельца «Зимней вишни»

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие собрало достаточные доказательства вины Вишневского по статье о даче взятки и направило уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Вишневский заплатил 7 миллионов рублей организованной преступной группе во главе с начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В обмен на взятку Вишневский смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением утверждённого проекта, предусматривавшего установку автоматических систем пожаротушения.

После пожара Вишневский уехал за границу. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Польши и через год выдали в Россию.

