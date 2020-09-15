СК завершил расследование дела совладельца «Зимней вишни»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», сгоревшего в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них – дети.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие собрало достаточные доказательства вины Вишневского по статье о даче взятки и направило уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, Вишневский заплатил 7 миллионов рублей организованной преступной группе во главе с начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В обмен на взятку Вишневский смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением утверждённого проекта, предусматривавшего установку автоматических систем пожаротушения.
После пожара Вишневский уехал за границу. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Польши и через год выдали в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru