СК завершил расследование дела совладельца «Зимней вишни»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», сгоревшего в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них – дети.

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Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие собрало достаточные доказательства вины Вишневского по статье о даче взятки и направило уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Вишневский заплатил 7 миллионов рублей организованной преступной группе во главе с начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В обмен на взятку Вишневский смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением утверждённого проекта, предусматривавшего установку автоматических систем пожаротушения.

После пожара Вишневский уехал за границу. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Польши и через год выдали в Россию.

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ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетЗимняя Вишня
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