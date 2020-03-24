Польша экстрадировала в РФ совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Польша экстрадировала в Россию одного из владельцев сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
В настоящий момент Вишневский отправлен на карантин в один из следственных изоляторов г. Калининграда, причиной этому стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. По предварительным данным Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей главе госнадзора по региону Танзиле Комковой для ввода в эксплуатацию торгового центра, который был построен с серьезными нарушениями. После пожара он скрывался от следствия и был задержан только год назад.
В ЕС бизнесмен имел крупные активы, собственность и поэтому имел статус резидента. Этот факт, по данным прокуратуры, затруднил розыск. На Комкову, ее сына и начальника отдела инспекции госнадзора по Кемеровской области Светлану Шенгерей также были заведены уголовные дела.
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