СК завершил расследование аварии «Боинга» в аэропорту Сочи

Следователи управления по особо важным делам СК России завершили расследование инцидента с самолётом «Боинг», который при посадке в Сочи 1 сентября 2018 года выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился в русле реки Мзымта. Тогда из 170 человек на борту судна пострадали 18.

Расследование проводили в отношении командира экипажа Алексея Шнырёва, которого СК считает виновным в нарушении правил безопасности. Следствие установило, что он проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о возможном сдвиге ветра и фактически запрещающие посадку. Шнырёв не увёл самолёт на второй круг и зашёл на посадку на удалении более тысячи метров от входного торца вместо установленных 600 метров, отмечает RT.

Следствие также утверждает, что Шнырёв в нарушение требований эксплуатационной документации включил реверс двигателей через 17 секунд после касания полосы. В итоге экипаж не смог вовремя остановить самолёт, который выкатился за пределы ВПП на скорости 140 км/ч.

СК передал уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

